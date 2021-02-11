تعليقاً على تشكيل "اللجنة العليا".. تحالف العامري "متخوف" من "قتل" الاصلاح

شفق نيوز/ علق تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، على اعلان مجلس الوزراء العراقي تشكيل "لجنة عليا للإصلاح" برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، محذراً مما وصفه "قتل الاصلاح".

وقال القيادي في الائتلاف غضنفر البطيخ، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية تشكيل اللجان دائما ما تكون غير مجدية، والـ 17 سنة الماضية خير دليل على ذلك، وهذه اللجان دائما ما تكون لغرض تسويف الملفات وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المهمة".

وأضاف البطيخ اننا "نتخوف من ان تكون (اللجنة العليا للإصلاح)، عملها قتل الاصلاح وعدم تنفيذه، وتسويف ملفات الاصلاح، خصوصاً ان تنفيذ الاصلاح لا يحتاج الى لجان بل بحاجة الى العمل وفق الدستور العراقي والقوانين النافذة، خصوصاً ان الكل ينادي في الاصلاح من قوى سياسية وشعبية وحتى حكومية".

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي اتخذ أمس الثلاثاء، 8 قرارات جديدة بينها استحداث "اللجنة العليا للإصلاح".

وتضم اللجنة كلاً من: １. رئيس مجلس الوزراء / رئيساً ２. ‌وزير المالية / نائباً للرئيس ３. وزير التخطيط / عضواً ４. وزير النفط/ عضواً ５. الأمين العام لمجلس الوزراء / عضواً ６. ‌محافظ البنك المركزي / عضواً ７. المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح / عضواً ومقرراً ８. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية / عضواً ９. ‌مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / عضواً １０. رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء / عضواً １１. ‌خبيران يسميهما رئيس مجلس الوزراء / عضوين １２. ‌ممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين (مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي) / مراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.