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تعليقاً على الصورة المثيرة للجدل ببغداد.. عبد اللهيان: وقفت في المكان الذي يليق بإيران

Category: سیاسة

Date: 2021-08-30T20:28:24+0000
تعليقاً على الصورة المثيرة للجدل ببغداد.. عبد اللهيان: وقفت في المكان الذي يليق بإيران

شفق نيوز/ علّق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، على الجدل الذي أثير بشأن وقوفه في الموقع الخاطئ خلال التقاط الصورة التذكارية للمشاركين في قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وكان الزعماء والقادة المشاركون قد التقطوا صورة تذكارية عقب انتهاء أعمال المؤتمر الذي انعقد أول أمس السبت.

واصطف الرؤساء والزعماء في الصف الأول وفق البروتوكول الذي وضعه القائمون على المؤتمر، بينما وقف وزراء الخارجية في الصف الثاني إلى الخلف.

إلا أن وزير الخارجية الإيراني لم يقف في الموقع المخصص له، وتقدم إلى الصف الأول ليتوسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وأثار هذا الأمر جدلاً واسعاً على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عبد اللهيان في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي، "أعتقد أني وقفت في الموضع الذي يليق بإيران وبممثل الجمهورية الإسلامية". 

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الجماعية من المؤتمر وتظهر عبد اللهيان في الصف الأول بين الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وعلق الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تصرف عبد اللهيان وقالوا إنه قد ترك المكان المخصص له في الصف الثاني بجانب وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، حيث إن الصف الثاني كان مخصصا لوزراء خارجية السعودية وتركيا والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وأمين منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين.

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