تعقيباً على قصف مطار بغداد.. الخزعلي يرفض الاتهامات لقوى محددة بدون الأدلة

شفق نيوز/ علق الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الجمعة، على استهداف مطار بغداد الدولي بالصواريخ، معلناً رفضه الاتهامات الصريحة والضمنية لقوى محددة بدون وجود دليل.

وقال الخزعلي في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "موضوع رفض استهداف البعثات الدبلوماسية والمطارات والمنشئات المدنية، ليس مسألة خلافية، بل هي محل اتفاق كل القوى السياسية والوطنية وفي مقدمتها الإطار التنسيقي والهيأة التنسيقية، والمؤكد أن هناك أجندات تريد خلط الأوراق، خصوصا في هذا التوقيت الحرج".

وأضاف، "لكن المؤسف أن هناك قوى وشخصيات سياسية ووسائل إعلامية تريد استغلال هذه الأحداث للتسقيط السياسي، من خلال توجيه الاتهامات بشكل صريح أو ضمني لجهات محددة وبدون وجود أي دليل، ولا نعتقد أن هذا الأسلوب يصب في خدمة استقرار الوضع وتجاوز الوضع المتأزم بالأصل، بل إن کيل هذه الاتهامات يجعل هذه العناوين محل استفهام، وقد يجعل بعضها في دائرة الاتهام بالمسؤولية بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتابع الخزعلي، "نرجو من جميع القوى والشخصيات السياسية المحترمة توحيد الخطاب الوطني في رفض كل ماله مساس بالسيادة وزعزعة الأمن والسلم الأهلي، وكذلك في رفض مسألة استمرار التواجد العسكري الأجنبي الأمريكي والتركي وانتهاكهما للسيادة العراقية".