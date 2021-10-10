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تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T19:14:50+0000
تعرّف على نسبة وعدد المشاركين بالانتخابات في ديالى

شفق نيوز / أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في ديالى، يوم الأحد، النسبة المؤية لمشاركة ناخبي المحافظة في الانتخابات التشريعية.

وأبلغ مصدر في المفوضية، وكالة شفق نيوز، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات بعموم المراكز الانتخابية في محافظة ديالى بلغت ٤٤٪؜".

وأضاف المصدر، أن "عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ ٤٦٢٣١٣ ناخباً، من إجمالي ١٤٧٠٧٦٧ ناخباً"، لافتا إلى أن "عمليات فرز الأصوات مستمرة حتى الآن، ولم تتضح النتائج الأولية".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت في تمام السادسة من مساء يوم الأحد، إغلاق جميع محطات الاقتراع العام في عموم العراق.

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