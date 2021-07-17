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تعرف على عدد الأحزاب في العراق .. والمفوضية تعلن إغلاق مقار عدد منها

Category: سیاسة

Date: 2021-07-17T04:48:11+0000
تعرف على عدد الأحزاب في العراق .. والمفوضية تعلن إغلاق مقار عدد منها

شفق نيوز/ افادت دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسيَّة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإغلاق مقرات لبعض الأحزاب غير المسجلة رسمياً في عدد من المحافظات، مشيرة إلى أنَّ العدد الكلي للأحزاب في العراق يبلغ 267 حزباً.

وقال مدير عام الدائرة هيمان تحسين: إنه "أجرى زيارات مكثفة إلى مقرات الأحزاب السياسية في عدد من المحافظات"، مشيراً إلى أنه تأكد من وجود عدد كبير من مقرات الأحزاب غير مسجل رسمياً لدى دائرة الأحزاب الموجودة في تلك المحافظات، ووجّه قيادات العمليات والشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة بإغلاق المقر، وفقا لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

وأضاف أنَّ "أي مقر حزبي ليس له سند قانوني أو فتح دون موافقة دائرة الأحزاب يتعرض للغلق من قبل الجهات الأمنية الموجودة في المحافظة"، مبيناً أنَّ "هناك نوعين من الأحزاب السياسية الأول مسجل لدى الدائرة كالأحزاب ذات النفوذ السياسي الكبير، والثاني من استحصل إجازة الدائرة مؤخراً"، مبيناً أنَّ "النوع الثاني من الأحزاب قد يكون البعض منها قد أسس مقراً دون موافقة دائرة الأحزاب والقيادات الأمنية."

وتابع أنَّ "الدائرة اتفقت مع القيادات الأمنية في كل محافظة سواء كانت للعمليات أو للشرطة على التأكد من تلك المقرات ومفاتحة دائرة شؤون الأحزاب بأن المقر هل هو تابع لحزب مسجل أو لا، فإذا كان غير مسجل يغلق المقر فوراً".

مبيناً أنَّ "الدائرة تسعى إلى إلغاء الإجازات المشروطة ممن اشترط عليه إكمال إجراءاته خلال 90 يوماً ولم يكملها حتى الآن".

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