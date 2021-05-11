تعرض مرشح للانتخابات في كركوك للتهديد بالقتل

شفق نيوز/ كشف المرشح المستقل للانتخابات عن محافظة كركوك حسن شيخاني يوم الثلاثاء عن تلقيه تهديدا بالقتل لثنيه عن المشاركة في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال شيخاني وهو عضو قيادي في الحركة الاسلامية الكوردستاني في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن جهة مجهولة قامت فجر اليوم بوضع ظرف يحتوي على رصاصة، ورسالة تهديد بالقتل في باب منزله الرئيسي الكائن في حي القادسية في كركوك، مردفا بالقول : إن الجهة التي قامت بتهديده تطلب منه عدم المشاركة في الانتخابات.

وأضاف أنه سيخوض التنافس الانتخابي ولن ينسحب رغم تعرضه للتهديد.

من جهته أكد مصدر أمني مسؤول تلقي شكوى بوجود تهديد لمرشح للانتخابات، واحالته الى المحكمة، مبينا انه تم الشروع بالتحقيقات للكشف عن الجهة التي تقف وراء هذا التهديد.

وكان المرشد العام للحركة الاسلامية الكوردستانية في العراق عرفان عبد العزيز قد أعلن يوم الخميس السادس من شهر آيار الجاري أن الحركة لن تخوض الإنتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول/أكتوبر في البلاد.

وقال عبد العزيز في مؤتمر صحفي، إن قيادة الحركة وبعد دراسة للأوضاع، اتضح لنا أن هناك عدة عوامل لا تسمح للحركة بخوض الانتخابات التشريعية.

وأشار إلى أن من أبرز الأسباب التي دفعت بالحركة لعدم خوض الإنتخابات هو التزوير، مردفا بالقول إن التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة في العراق ليس له نظير في العالم بأسره حتى أفريقيا لم تشهده.

وتابع عبد العزيز إن العراق لم يعد بلداً يُطلق عليه اسم دولة، وبات ساحة لتصفية الصراعات العالمية، وعلى صعيد المنطقة فإن الدول تتحكم بالأحزاب الموجودة فيه فترفع من تشاء، وتقصي من تشاء.

وكان حزب الدعوة تنظيم الداخل قد أعلن يوم الأحد الثاني من شهر آيار الجاري عدم مشاركته في الانتخابات، مبديا خشيته من حدوث تزوير في عملية الإقتراع.