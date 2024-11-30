تعرض عضو عن العصائب لتحرش و"بوح مشاعر" من قبل مسؤول استثماري

شفق نيوز/ كشفت عضو مجلس المثنى، عن عصائب أهل الحق، أصيل الحسناوي، يوم السبت، عن تعرضها للتحرش من قبل نائب رئيس استثمار المحافظة، خلال جلسة سرية للمجلس.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بأن "الحسناوي وفي جلسة مجلس المثنى التي تحولت إلى سرية بناء على طلبها، كشفت عن تعرضها للتحرش عبر تطبيق التراسل الفوري (الواتساب) من قبل نائب رئيس هيئة الاستثمار المدعو (قاسم البركي) المحسوب هو الأخر على عصائب أهل الحق".

وأضاف المصدر، أن "عريضة الشكوى تضمنت قيام البركي بالبوح بمشاعره للحسناوي التي طلبت من المجلس حمايتها"، لافتا إلى أن "المجلس صوت على الفور بإعفاء البركي من منصبه واحالته للتحقيق امام الجهات التحقيقية المختصة".

وتابع المصدر أن "المشكو منه تقدم ايضا بشكوى امام مديرية الامن الوطني في المثنى، بحجة انه ليس صاحب المراسلة مع الحسناوي وان جهازه تعرض للتهكير"، موضحاً أن "هناك مساعي سياسية كبيرة في المثنى من اجل لملمة الموضوع وعقد جلسة صلح وتراضي بين الطرفين".