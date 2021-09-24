"تعدٍ على الحرية".. مرشحات عراقيات منزعجات من تمزيق صورهن الانتخابية

شفق نيوز/ انزعاج كبير تبديه المرشحات العراقيات اللواتي تعرضت صورهن الانتخابية الى التمزيق، وسط دعوات لاتخاذ اجراءات وعقوبات بحق المعتدين.

ووصفت المرشحة أميرة الجابر هذا الأمر بأنه "تعدٍ على الحرية الشخصية".

وقالت لوكالة شفق نيوز، يوم الجمعة، "يوم أمس رصدت تمزيق صوري وهو استهداف واضح من بعض الجيوش"، مبينة أن "هذه الحالات بدأت للأسف تنتشر بشكل كببر هذه الدورة البرلمانية".

من جانبها، قالت المرشحة المستقلة نور النعيمي لوكالة شفق نيوز إن "تمزيق صور المرشحات هو تعدٍ على الحريات".

وأشارت النعيمي الى أن "تمزيق الصور لا يعيق الاستمرار في حملتنا الانتخابية"، مؤكدة بالقول "سوف نكون صوت المرأة العراقية في الدورة البرلمانية".

بدورها، قالت مساعد الناطق الرسمي باسم المفوضية نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، "في حال وجود هكذا حالة سوف يتم محاسبة المقصر، وتم رصد حالات مختلفة"، مؤكدة، "رصد 190 مخالفة متنوعة واعتداء على حملات المرشحين".

واشارت الى ان "عدد اللجان الفرعية المقسمة في المحافظات إضافة إلى مكتب الكرخ والرصافة ومكاتب إقليم كوردستان يبلغ 20 لجنة بمجموع فرق تبلغ 1079 منتشرة في عموم أرجاء العراق".

وفي سياق هذا الموضوع، وضعت العمليات المشتركة عقوبات صارمة على كل من يقوم بالإساءة الى الحملات الانتخابية.

وقال الناطق الرسمي باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز إن "العمليات وضعت لجان رصد من مختلف أصناف القوات الأمنية وبزي المدني لرصد المخالفات وستكون عقوبة صارمة بحق كل يتجاوز على الحملات الانتخابية".