تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات ينتظر لملمة البرلمان

شفق نيوز/ أفاد عضو في لجنة الأقاليم النيابية، يوم السبت، بإعداد صيغة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، إلا أن تعطل البرلمان يحول دون مناقشته وإقراره.

وقال شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن لجنة الأقاليم وبالتعاون مع اللجنة القانونية أعددت صيغة التعديل الثالث لقانون مجالس المحافظات لغرض عرضه على هيئة رئاسة مجلس النواب ثم عرضه على مجلس النواب للقراءة الأولى".

وأضاف أن جلسات مجلس النواب معطلة جراء عدم اكتمال النصاب القانوني، مرجحاً إرجاء النظر في تعديل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

ولم ينعقد البرلمان العراقي منذ أسابيع؛ جراء انشغال معظم النواب بالحملات الدعائية للانتخابات المقبلة المقررة في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وأوضح الدوبرداني أن التعديل عبارة عن 15 مادة لإجراء الانتخابات في العام القادم، مشيرا إلى وجود خلافات بشأن بعض البنود وخاصة البند المتعلق بالدوائر المتعددة.

وأقيمت آخر انتخابات للمجالس محلية في العراق عام 2013 قبل عام واحد من سقوط ثلث مساحة العراق في الشمال والغرب بيد تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات المحلية التي كانت مقررة في عام 2017.

وقرر البرلمان العراقي في عام 2018 تمديد عمل المجالس المحلية لحين إجراء انتخابات جديدة، قبل أن يوقف عملها في نهاية 2019 استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وينص القانون العراقي على إجراء انتخابات المجالس المحلية كل 4 سنوات، والتي بدورها تقوم بانتخاب الحكومات المحلية من المحافظين ونوابهم.