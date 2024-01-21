تعديل رواتب وحسم عقود وتعيينات.. تفاصيل استضافة وزيرة المالية في البرلمان

شفق نيوز/ كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن نتائج اجتماعها مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، الذي خصص لمناقشة ملفات عدة أبرزها تعديل سلم الرواتب وحسم ملف العقود والتعيينات.

وقال عضو لجنة المالية النيابية، النائب مصطفى الكرعاوي، لوكالة شفق نيوز، إن استضافة وزيرة المالية، جاءت لـ"الإطلاع على المصروف الفعلي لعام 2023 للموازنات التشغيلية والاستثمارية، إضافة إلى إرسال جداول موازنة عام 2024 بحسب المادة 77 / ثانيا من قانون الموازنة".

وأضاف الكرعاوي، أن "الاجتماع شهد مناقشة تعديل سلم الرواتب والإجراءات الحكومية الخاصة به كونه ما يزال لدى مجلس الوزراء، فضلاً عن متابعة توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، إذ تبين أنه لم يتم تزويد وزارة المالية بالبيانات الكافية ولم يتم فتح حسابات لدى المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي".

وبحسب الكرعاوي، تمت مناقشة حسم ملف العقود والتعيينات التي لم يتم حسمها عام 2023 ليتم تضمينها في موازنة 2024، إضافة إلى متابعة ملف تعيين العلوميين ضمن وزارة الصحة.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند، قد كشف بوقت سابق من اليوم الأحد، عن ضغوط "قانونية وسياسية" لتعديل فقرات في قانون الموازنة لعام 2024، والتي صوت عليها مجلس النواب العراقي العام الماضي كموازنة ثلاثية للأعوام (2023، 2024، 2025).