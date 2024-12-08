تعثر جلسة البرلمان العراقي بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، تأجيل انعقاد جلسة المجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقدها.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب، ورد من الدائرة الاعلامية للبرلمان.

من جهته، قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "توجيها صدر من قيادة الإطار التنسيقي إلى أعضاء مجلس النواب بعدم الدخول إلى قاعة المجلس، في خطوة تهدف إلى منع التصويت على قانون العفو العام".

وأضاف المصدر أن "نواب الإطار التنسيقي قاطعوا الجلسة الحالية، مما تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني وتأخير انعقاد جلسة اليوم".

وفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل حول القوانين "الخلافية" مثل "العفو العام"، استبعد ائتلاف دولة القانون، أن يتم مناقشة هذه القوانين في جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الأحد.

وأكد النائب عن الائتلاف، فراس المسلماوي، أن غياب التوافق السياسي قد يؤدي إلى تأجيل هذه المناقشات إلى الفصل التشريعي المقبل.