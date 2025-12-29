تعثر جديد.. البرلمان يلجأ لجولة ثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب

شفق نيوز- بغداد

أخفق مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين في انتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، بعد جولة تصويت جديدة لم تُفضِ إلى حسم المنصب.

وبحسب نتائج الجولة الأخيرة، حصل النائب ريبوار كريم على 156 صوتاً، فيما نال النائب شاخوان عبدالله 102 صوت، وسُجّلت 22 ورقة باطلة.

وأحال رئيس السن عملية الانتخاب إلى جولة ثالثة بعد المداولة، فيما أفاد مراسلنا بانعقاد اجتماع عاجل داخل مبنى البرلمان لبحث آلية استكمال انعقاد الجولة الثالثة أو تأجيلها إلى يوم الثلاثاء 30 كانون الأول 2025.

وضم الاجتماع كلاً من هادي العامري وبنكين ريكاني ومحمد الحلبوسي.

وكانت الجلسة قد شهدت في وقت سابق قراراً بإجراء جولة ثانية لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان على خلفية عدم تحقيق الأغلبية المطلوبة وهي 166 صوتاً.

وأظهرت النتائج الأولية التي أُعلنت في الجولة الأولى حصول ريبوار كريم على 153 صوتاً مقابل 119 لشاخوان عبدالله مع 21 ورقة باطلة.

وجرت إجراءات انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ضمن الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة، التي أسفرت عن انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب بـ208 أصوات، وانتخاب عدنان فيحان نائباً أول للرئيس بـ177 صوتاً