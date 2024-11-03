تعاون مشترك بين المالكي والمشهداني لتعزيز عمل البرلمان

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الاحد، على ضرورة تفعيل آليات عمل السلطة التشريعية، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب محمود المشهداني.

وفي سياق اللقاء، أشار المالكي إلى أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب، مشددًا على أهمية العمل الجماعي لتقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن ومصالح البلاد العليا.

كما ناقش الجانبان التحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق، وضرورة إيجاد حلول فعالة لضمان استقرار البلاد وتعزيز التجربة الديمقراطية.

من جانبه، أعرب المشهداني عن التزام رئاسة مجلس النواب بالمضي قدمًا في إكمال مهامها، مؤكدًا على أهمية دعم القوى السياسية لجهود المجلس في تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتلبية احتياجات المواطنين.

وانتخب مجلس النواب العراقي، مساء الخميس الماضي، محمود المشهداني، رئيساً له، بعد مضي نحو عام كامل من الانسداد السياسي، والإخفاق لأكثر من ثلاث مرات في حسم الملف.