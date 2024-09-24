نيويورك.. تعاون عراقي صومالي في إطار سياسة الانفتاح

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، نظيره رئيس مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية حمزة عبدي بري، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79.

وجرى، خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون المتبادل في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية والأمنية والثقافية، في ظل انتهاج العراق سياسة الانفتاح على محيطه العربي والإقليمي.

كما شهد اللقاء بحث ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة السيد عبدي بري إلى بغداد في شهر تموز الماضي، ومخرجات تلك الزيارة وأهدافها التي انصبت على تعزيز آليات التنسيق الثنائي.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة للدفع بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى الأمام، كما قدم التهنئة لنظيره الصومالي بمناسبة شغل دولة الصومال الشقيق مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، والدور الذي يمكن أن تؤديه في دعم القضايا العربية.

وتطرق اللقاء إلى الأحداث الجارية في غزّة ولبنان، ومواصلة الكيان الصهيوني ارتكاب جرائمه الوحشية ضد المدنيين الآمنين، وأهمية بذل الجهود الدولية على كل المستويات لوقف العدوان.

وفي هذا الصدد، عبر رئيس الوزراء الصومالي عن قلقه بشأن الأوضاع القاهرة في لبنان وفلسطين، وأكد دعم مبادرة العراق التي أعلن عنها يوم أمس الاثنين لعقد مؤتمر عربي وإسلامي لمناقشة تداعيات العدوان على لبنان، وضرورة اتخاذ موقف موحد لكبح الاعتداءات المستمرة للكيان المحتل.