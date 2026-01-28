تظاهرة وسط بغداد رفضاً لتدخل ترمب بـ"سيادة القرار العراقي" (صور وفيديوهات)

شفق نيوز- بغداد

خرج العشرات من العراقيين، مساء اليوم الأربعاء، قرب الجسر المعلق وسط بغداد، بتظاهرة منددة برفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء.

و‏انطلقت التظاهرة في بغداد قرب الجسر المعلق دعماً لسيادة القرار العراقي بعد تغريدة الرئيس ترمب، حيث ندد المتظاهرون بهتافات نادوا فيها "كلا كلا أميركا، كلا كلا إسرائيل، نعم نعم للعراق".

يأتي ذلك توازياً مع حديث مصادر خاصة لوكالة شفق نيوز إلى وجود انقسام بين قادة الإطار حول مسار المرحلة المقبلة في التعامل مع تهديدات ترمب، إذ يدفع فريق باتجاه تثبيت دعم نوري المالكي كخيار مطروح لرئاسة الوزراء، فيما يفضل فريق آخر البحث عن مرشح بديل لتفادي التصعيد الداخلي والخارجي.

وبحسب المصادر، فإن الخلاف لا يقتصر على الاسم، بل يمتد إلى طريقة التعامل مع تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حيث يرى جناح أن أي خطوة يجب أن تُدار بحسابات تمنع عزل العراق أو خسارة الدعم الدولي، مقابل جناح آخر يرفض "الانصياع للتهديد" ويشدد على أن اختيار رئيس الحكومة "قرار سيادي" لا يخضع للضغط الأميركي.

يأتي هذا على خلفية منشور للرئيس الأميركي دونالد ترمب على منصة "تروث سوشيال" حذّر فيه من إعادة المالكي إلى رئاسة الوزراء، ملوّحاً بأن الولايات المتحدة "لن تساعد العراق" إذا جرى اختياره، وربط ذلك بتجربة حكمه السابقة وما رافقها من "فوضى وفقر".