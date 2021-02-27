تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في محافظة ذي قار، اليوم السبت، ضد تنصيب رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الاسدي بمنصب المحافظ.

وذكر مراسل وكالة "شفق نيوز"، أن "العشرات انطلقوا بثلاثة محاور من ساحة الحبوبي وجسر النصر ومبنى المحافظة صوب قيادة الشرطة رفضا لتنصيب الاسدي بمنصب المحافظ خلفا للمقال ناظم الوائلي".

وبين، أن " فور حدوث التجمعات حدثت صدامات مع القوات الأمنية".

من جهته أشار مصدر أمني إلى اطلاق نار باتجاه المتظاهرين لوقف تقدمهم باتجاه مبنى المحافظة في ذي قار.

وقتل وأصيب العشرات من المحتجين يوم أمس الجمعة في مدينة الناصرية في أسوأ موجة عنف رافقت الإحتجاجات في مدينة الناصرية التي لم تتراجع فيها حدة التظاهرات منذ شهر تشرين الأول العام 2019.

و كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الجمعة 26 من شهر شباط الجاري، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظا لذي قار بدلا عن ناظم الوائلي.

كما أمر الكاظمي بتشكيل مجلس تحقيقي بالاحداث الاخيرة ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى تشكيل مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط برئيس الوزراء لمتابعة أعمار المحافظة وأطلاع رئيس الوزراء على كل التفاصيل لحل مشاكل المحافظة.

وكان مصدر مقرب رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي قد أكد في وقت سابق من اليوم أن الأخير عازم على ادارة المهام التي أوكلت إليه في شغل منصب محافظ ذي قار بدلا من المستقيل ناظم الوائلي، وان كلا من الحكومة والبرلمان تدعمان الأسدي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الاسدي أصبح رسميا محافظا لذي قار والثلاثاء يستلم مهام عمله وكل يتداول حول تخليه عن هذا المنصب مجرد شائعات.

واضاف ان الأسدي عازم على إدارة المحافظة مهما كانت النتائج، مشيرا إلى تلقي المحافظ الجديد "دعما كبيرا" من الحكومة ومجلس النواب لان الوضع جدا حرج حاليا .

وتابع المصدر قائلا "لحد اللحظة لم يستقيل ولم يتعرض لضغط أو غيرها من القضايا التي تثيرها بعض مواقع التواصل الاجتماعي".