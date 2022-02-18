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تظاهرات في بغداد تطالب بتغيير المنظومة السياسية ومحاسبة رؤساء المحكمة الاتحادية (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-02-18T13:43:18+0000
تظاهرات في بغداد تطالب بتغيير المنظومة السياسية ومحاسبة رؤساء المحكمة الاتحادية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأشخاص في العاصمة بغداد، يوم الجمعة، مطالبين بتغيير المنظومة السياسية ومحاسبة رؤساء المحكمة الاتحادية.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد حاملين لافتات كتب عليها إن "الشعب مصدر السلطات وشرعيتها وفق الاقتراع السري العام المباشر"، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

كما رفع المتظاهرون مطالبات بتغيير المنظومة السياسية برمتها ومحاسبة رؤساء المحكمة الاتحادية وإعادة بناء دولة حضارية حقيقية بتفعيل المادة (65) من الدستور العراقي الخاصة بمجلس الاتحاد (المجلس التشريعي).

واتهم المتظاهرون السلطات الحاكمة بأنها "عمدت على تغييب (المجلس التشريعي) على مدار أربع دورات انتخابية".

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