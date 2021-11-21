تظاهرات في بابل احتجاجا على ابعاد مرشح مستقل لصالح آخر بتحالف الحكيم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الأشخاص صباح اليوم الأحد أمام محكمة استئناف بابل احتجاجا على قرار الهيئة القضائية للانتخابات والذي ابعد المرشح المستقل امير كامل المعموري.

وحمل المحتجون لافتات تندد بأبعاد المرشح المعموري لصالح آخر بتحالف قوى الدولة، وهو صادق مدلول، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

وأعتبر المتظاهرون قرار القضاء بأنه جاء "مجاملة" للأحزاب السياسية الخاسرة بالانتخابات على حساب المرشحين المستقلين، والقوى الجديدة.

وفاز النائب السابق ومرشح تحالف قوى الدولة، صادق مدلول، يوم الجمعة، بعضوية مجلس النواب العراقي، بدلاً عن المرشح المستقل أمير المعموري، وذلك بعد كسب الطعن المقدم إلى الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات.

وذكر مصدر محلي في بابل، لوكالة شفق نيوز، أن "المرشح عن الدائرة الانتخابية الثانية للمحافظة صادق مدلول، قدم طعناً إلى الهيئة القضائية، وكسب الدعوى بإلغاء اثنين من مراكز انتخابية في الدائرة الانتخابية، باعتبار أن بعض المحطات في المركز الانتخابي لم تغلق بالوقت المحدد في الساعة 6 مساء".

وأوضح المصدر، أن "بناء على تلك الدعوة خسر المرشح المستقل أمير المعموري بحدود 250 صوتاً، وبالتالي فاز صادق مدلول بدلاً عنه".