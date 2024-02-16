تظاهرات ديالى تتوسع.. محتجون يقطعون طرقاً حيوية رفضاً لـ"مرشح التسوية" لمنصب المحافظ

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بانطلاق تظاهرة جديدة في المحافظة وتم قطع العديد من الطرق في بعقوبة، رفضاً لمرشح رئيس تحالف "نبني" هادي العامري لمنصب المحافظ، وللمطالبة بالتجديد لمثنى التيممي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "المتظاهرين قطعوا عدداً من الطرق في بعقوبة بعد المقدادية وبلدروز رفضاً لمرشح هادي العامري محمد جاسم العميري وللمطالبة بالتجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي".

وأضاف أن "التظاهرات مستمرة وشهدت حرقاً للإطارات وسط إجراءات أمنية مشددة".

وصباح اليوم، قطع متظاهرون في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الطريق الرابط بين خانقين وبعقوبة احتجاجاً على المبادرة التي أطلقها رئيس تحالف "نبني" الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري لحل الانسداد السياسي الحاصل حول منصب رئيس الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال مراسل شفق نيوز ، إن"عدداً من المواطنين من اهالي قضاء المقدادية خرجوا بتظاهرة ونصبوا سرادق للاعتصام على طريق بعقوبة - المقدادية - خانقين قرب تقاطع برشتة وقطعوا الطريق العام".

وأضاف أن"المتظاهرون يرفضون مرشح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب المحافظ ويطالبون بالتجديد للمحافظ السابق مثنى التميمي".

وانطلقت تظاهرة اخرى لأنصار المحافظ السابق مثنى التميمي في قضاء بلدروز للمطالبة بالتجديد له ورفض مقترح العامري، وقال قام المحتجون بقطع طريق وحرق الإطارات ونصب سرادق للاعتصام داخل ذلك الطريق.

ولغاية الآن لم يتمكن مجلس محافظة ديالى من عقد جلسته الأولى من أجل حسم منصبي رئيس المجلس والمحافظ بسبب الخلافات السياسية الحاصلة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية العام 2023 في العراق.

واعلن هادي العامري مساء أمس في بيان عن ترشيح محمد جاسم العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق كمرشح تسوية خلفا للمحافظ السابق مثنى التميمي.