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تظاهرات جنوبي العراق منددة بما يحصل في واسط والنجف

Category: سیاسة

Date: 2021-02-12T12:29:06+0000
تظاهرات جنوبي العراق منددة بما يحصل في واسط والنجف

شفق نيوز/ تظاهر العشرات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الجمعة، للتنديد بما يحصل من قمع في واسط والنجف تحت عنوان ( جمعة واسط والنجف).

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "العشرات خرجوا بتظاهرة في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة للتنديد بالهجوم الأخير على متظاهري واسط ومطاردة الناشطين في النجف"، لافتا إلى أن " المتظاهرين انتقدوا الهجوم على حركة امتداد من قبل بعض المنشدين الدينيين بدعم سياسي من إحدى الجهات".

وتابع مراسلنا، أن" بعض الناشطين البارزين في التظاهرات امتنعوا عن الحضور اليوم، بحجة اختراق التظاهرات من قبل مندسين تابعين لإحدى الجهات السياسية في المحافظة تنوي التصعيد لاحقا ضد القوات الأمنية".

وكانت أعمال عنف واسعة قد رافقت احتجاجات شعبية تطالب بإقالة الحكومة في محافظة واسط يوم الثلاثاء.

ووفق أرقام خلية الإعلام الأمني فإن أعمال العنف خلفت قتيلا مدنيا وأكثر من 150 جريحا غالبيتهم من أفراد الأمن، خلال مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.

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