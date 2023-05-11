"تطور سني جديد".. تحالف سياسي يضم الخنجر ولا يشمل الحلبوسي

شفق نيوز/ أعلن الأمين لحزب "وطن" يزن مشعان الجبوري، اليوم الخميس، تشكيل تحالف سياسي جديد يوم غد الجمعة يجمع تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر من دون وجود حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي.

وقال الأمين العام لحزب الوطن يزن مشعان الجبوري لوكالة شفق نيوز إن "تحالف وطن سينضم لهذا التشكيل السياسي الجديد"، من دون الخوض بتفاصيل أخرى.

وكان رئيس حزب وطن مشعان الجبوري أعلن قبل يومين على موقع تويتر تأسيس تجمع جديد سينضم رسميا الى تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر "لاسترداد المحافظات الغربية من قبضة الفاسدين والمغامرين"، حسب التغريدة.

ويعد تحالف السيادة أكبر تحالف سياسي عراقي سُني، إثر الانتخابات التشريعية العراقية 2021 تأسس يوم 25 كانون الثاني سنة 2022، برئاسة خميس الخنجر متكوّناً من تحالف تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، ومن تحالف عزم الذي كان يرأسه خميس الخنجر، وكان التحالف يمتلك 37 نائباً لحزب تقدم، وعزم 34 نائباً قبل أن تعصف الخلافات بالتحالف مع استقالة عدد من النواب وإبعاد آخرين.