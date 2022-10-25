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تطورات "سرقة القرن".. نور زهير لدى النزاهة والجبوري يخرج بكفالة

Category: سیاسة

Date: 2022-10-25T12:51:21+0000
تطورات "سرقة القرن".. نور زهير لدى النزاهة والجبوري يخرج بكفالة

شفق نيوز/ سلمت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الثلاثاء، المدعو "نور زهير" وهو أحد المطلوبين الرئيسيين بالتحقيق بسرقة أموال تأمينات الضرائب  الى هيئة النزاهة الاتحادية، في حين أفرجت عن رئيس اللجنة المالية النيابية السابق هيثم الجبوري بكفالة.

وقال وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تم تسليم المتهم (نور زهير جاسم ) الى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون". 

وأضاف الغانمي، أن "وزارتنا السند الحقيقي والذراع القوي لتنفيذ القانون".

من جهته أفاد مصدر أمني، بالافراج عن النائب السابق هيثم الجبوري بكفالة مالية قدرها 25 مليون دينار. 

وفي وقت سابق اليوم، كشف عضو لجنة النزاهة  النيابية عبد الرحيم الشمري، عن تنفيذ "أمر استقدام" بحق "المتهم هيثم الجبوري" مستشار رئيس الوزراء حالياً وعضو مجلس نواب سابقاً أمام المحكمة.

وأمس الإثنين، منعت قوة أمنية "نور زهير" مدير شركة "القانت" المتورطة بسرقة أموال تأمينات دائرة الضرائب من الصعود إلى الطائرة في مطار بغداد.

وبحسب مصدر أمني، فأن الإجراء كان منعا من السفر فقط ولم يتم القبض عليه بسبب عدم صدور مذكرة قضائية بالقبض والإحضار بحقه.

وفي غضون ذلك؛ أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي إلقاء القبض على مدير شركة القانت في مطار بغداد.

 

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