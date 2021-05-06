تطورات جديدة.. أوامر قضائية بنقل دعاوى "الوائلي" من ذي قار لبغداد

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، يوم الخميس، عن تطورات جديدة بدعاوى قضائية تتعلق بمحافظ ذي قار السابق، ناظم الوائلي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "أوامر قضائية عليا وردت لمحكمة تحقيق النزاهة في المحافظة، بنقل الدعاوى القضائية المتعلقة بالوائلي إلى العاصمة بغداد".

وأضاف أن "غالبية الدعاوى التي تنقل بهذه الطريقة تخضع للضغوط السياسية وتنتهي بالإغلاق، لعدم كفاية الأدلة".

وكان مصدر قضائي، قد أفاد بوقت سابق بإصدار مذكرة استقدام بحق محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي، بتهمة الاخلال الجسيم بالمال العام وتقبل الرشوة من الآخرين، استنادا لإحكام القرار 106 لسنة 1983 /ثانيا / أولا.