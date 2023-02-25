تضمن دعماً لسيادة العراق وتشكيل وفد عربي لزيارة سوريا.. شفق نيوز تنشر "إعلان بغداد" (وثائق)

شفق نيوز/ أكد الاتحاد البرلماني العربي في مؤتمره الـ34 والذي تحتضنه العاصمة العراقية بغداد، دعمه لاستقرار ووحدة وسيادة العراق، وأعلن تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا.

وأصدر الاتحاد إعلاناً تحت اسم "إعلان بغداد"، تضمن دعماً للعراق وسيادته وكذلك دعماً للمتضررين من الزلزال في سوريا، اضافة الى التأكيد على دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب المركزية.

وأعلن رئيس اتحاد البرلمان العربي محمد الحلبوسي "تشكيل وفد من الاتحاد البرلماني العربي لزيارة سوريا، مجدداً رفضه القاطع لجميع أشكال التطرف".

ودعا الحلبوسي الى "زيادة التعاون والتنسيق الإقليمي لإنهاء آفة الإرهاب"، مشدداً على "أهمية استمرار الحوارات بين الأشقاء".

وتنشر وكالة شفق نيوز ، أدناه النص الكامل لإعلان بغداد الصادر عن المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي.