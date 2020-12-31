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تضمنت 48 شخصاً .. طهران تعدُّ لائحة بأسماء المتهمين بإغتيال سليماني بالتعاون مع بغداد

Category: سیاسة

Date: 2020-12-31T04:46:22+0000
تضمنت 48 شخصاً .. طهران تعدُّ لائحة بأسماء المتهمين بإغتيال سليماني بالتعاون مع بغداد

شفق نيوز/ أعلن مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، عن إعداد لائحة تضمنت أسماء 48 شخصا متهمين بالتدبير والمشاركة في عملية اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني وذلك بالتعاون مع السلطات العراقية.

وقال عبداللهيان في تصريح للتلفزيون الرسمي الايراني ان السلطة القضائية عملت على مدى العام الاخير على جمع الوثائق المتعلقة بعملية الاغتيال في الداخل والخارج وحتى انه بعد تشكيل لجنة قضائية في العراق والتفاوض مع المسؤولين العراقيين تبين من هم الذين وضعوا معلومات رحلة القائد سليماني من دمشق الى بيروت ومنها الى بغداد تحت تصرف الاميركيين.

واردف قائلا "لاشك ان اصدار لائحة الاتهام هذه ستكون رادعة وباعثة على الندم".

وقُتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس" وعدد من مرافقيهما في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.

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