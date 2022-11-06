"تضامنا مع الصدريين".. 3 نواب "بدلاء" يعتذرون عن أداء اليمين الدستورية في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ قدم ثلاثة نواب بدلاء عن الكتلة الصدرية المستقيلة، يوم الأحد، اعتذارهم عن أداء اليمين الدستورية في البرلمان العراقي.

وقال النواب في كتاب مماثل وجهوه إلى رئيس مجلس النواب، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "بناء على الظروف الاستثنائية التي يمر بها بلدنا الحبيب ولكون العملية السياسية الحالية لم ترتق لطموح ابناء شعبنا العزيز في تحقيق العدالة والمضي نحو مشروع الاغلبية السياسية الذي سعى لولادة حكومة وطنية تؤسس لمرحلة جديدة من سيادة العراق في قراراته وتضامنا مع أعضاء مجلس النواب عن الكتلة الصدرية المستقيلين فنحن نحيطكم علما باننا نعتذر عن حضور جلسة أداء اليمين الدستورية كوننا بدلاء ويمكنكم المضي في الإجراءات الرسمية ومخاطبة الاحتياط الثاني".