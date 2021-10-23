"تصميم" يرجح تدخلاً من نجل السيستاني بين الاطار التنسيقي والصدريين

شفق نيوز/ رجح تحالف "تصميم"، يوم السبت، تدخلاً من نجل المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني للتهدئة بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري.

وقال رئيس التحالف عامر الفايز لـوكالة شفق نيوز، إن "تحالف تصميم لم يضم حتى الآن إلى أي من قطبي الاطار التنسيقي أو الكتلة الصدرية"، مؤكداً أن تحالفه "يقف على الحياد ويعمل على تقريب وجهات النظر لتوحيد الصف الشيعي والمضي بالبلاد نحو الامام".

وأضاف الفايز، أن "هناك معلومات عن تدخل محمد رضا نجل المرجع الديني علي السيستاني لحل الازمة وتهدئة الاوضاع بين الاطار التنسيقي والصدريين"، مبيناً "حتى الان لا يوجد تأكيد بشأن ذلك".

وتابع الفايز، أن "المرجعية الدينية لها قرارها وهي ترى متى التدخل"، موضحاً أن "المرجع السيستاني يقدر الامور بقدرها وقد يتدخل للحفاظ على سلامة البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر سياسي مطلع، لوكالة شفق نيوز، عن احتضان منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اجتماعاً جديداً يوم غد يضم جميع القوى الفائزة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري.

وسبق أن احتضن منزل المالكي الاسبوع المنصرم اجتماعاً للقوى الشيعية المنضوية تحت مظلة "الإطار التنسيقي".

ويضم الإطار التنسيقي معظم القوى الشيعية في العراق باستثناء التيار الصدري.

وكانت القوى السياسية المنضوية في الإطار قد اعترضت على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة بعد خسارتها الكثير من المقاعد.

وأسفرت الانتخابات عن فوز التيار الصدري بأعلى عدد من مقاعد البرلمان المقبل بواقع 73 ، كما حل حزب "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي في المركز الثاني بعد أن حصد 38 مقعدا، لتقصي تحالف الفتح الذي كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، فيما حلت كتلة دولة القانون، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، في المرتبة الثالثة بحصولها على 37 مقعدا.