تصعيد نواب جدد للبرلمان العراقي

شفق نيوز / كشف مصدر نيابي، يوم الخميس، عن تصعيد نواب جدد إلى مجلس النواب العراقي، بدلاً عن حاليين جرى استيزارهم في حكومة محمد شياع السوداني.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "كاظم الشمري المرشح عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، سيكون بديلاً عن أحمد الأسدي الذي يشغل الآن منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بعد اعتذار المرشح عن الكتلة الصدرية رياض غالي الساعدي عنه".

وأضاف أن "المرشح عن حزب تقدم ساهرة عبد الله الجبوري، ستكون بديلة عن محمد تميم الذي أصبح وزيراً للتخطيط في حكومة السوداني، وكلاهما عن الدائرة الانتخابية الثالثة في محافظة كركوك".

وأشار المصدر، إلى أن "المرشح عن تحالف عزم طالب المعماري، سيكون بديلاً عن النائب عن نينوى ثابت العباسي بعد تصويت البرلمان عليه وزيراً للدفاع".

وصوت مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من اليوم، على الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، وذلك بعد أن صوت بالأغلبية المطلقة على برنامجه الوزاري.