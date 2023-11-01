تصريح أول لكريم التميمي عقب تكليفه برئاسة جهاز مكافحة الإرهـاب

شفق نيوز/ أصدر الفريق الرُكن كريم عبود التميمي رئيسُ جهاز مكافحة الإرهاب الجديد، أول تعليق على قرار تكليفه الذي صدر اليوم الأربعاء.

وقال التميمي في بيان: "في البداية أود القول لم يكُن المنصب يومًا تكريمًا أو تشريفًا لأحد ابدًا كما أنه ليس تأجًا يضعه المسؤول على رأسه وليس عرشًا يُعتلى عليه ليأمر الإنسان وينهي، المنصب هو لخدمة هذا الوطن… كلفني هذا اليوم القائد العام للقوات المُسلحة محمد شياع السوداني برئاسة جهاز مُكافحة الإرهـاب، أتقدم بشُكري الجزيل على ثقته لتولي هذه المهمة الحساسة".

وأضاف "لقد قطعت وعدًا على نفسي وأمام الله أن استكمل مسيرة الأبطال من الشهداء والمضحين وأن أعمل جاهدًا على إعلاء اسم جهاز مُكافحة الإرهـاب وأحافظ على سمعته الدولية والمحلية المميزة وأطور من أساليبه وتكتيكاته وبُناه التحتية وخططه الاستراتيجية وأوعد أبطالنا الجرحى وعوائل الشهداء الكرام بتوفير كل حقوقهم وواجباتهم التي هي ليست منة من أحد أنما واجب شرعي وأخلاقي تجاههم نتيجة ماقدموه من تضحيات لهذا الوطن".

واختتم التميمي بيانه بالقول: "أود أن أُقدم شكري الجزيل للفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي على كل ماقدمه خلال فترة توليه لمنصب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب".