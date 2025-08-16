تصريح جديد للاريجاني حول الاتفاق الأمني مع العراق

شفق نيوز- طهران

أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، يوم السبت، أن الاتفاق الأمني مع العراق ينص على تعهد البلدين بعدم السماح بالإخلال بأمنهما.

وقال لاريجاني، في تصريحات صحفية: في زيارتي الأخيرة إلى بغداد، وقعت اتفاقا أمنياً يعكس رغبة مشتركة لتحقيق الاستقرار الأمني".

وأضاف أن "نهج إيران هو استقرار الأمن في المنطقة بمشاركة دولها، بحيث تكون جميع الدول قوية"، لافتاً إلى أن "مسألة اختراق العدو للداخل الإيراني جدية للغاية ويجب مواجهتها".

ورعى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الاثنين الماضي، توقيع مذكرة تفاهم أمنية مع الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، تتعلق بالتنسيق الأمني للحدود المشتركة بين البلدين.

وبعد مرور 24 ساعة فقط على الاتفاق، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن رفضها لمذكرة التفاهم الأمنية التي وقعها العراق مع إيران مؤخراً، مؤكدة معارضتها لأي تشريع يتقاطع مع أهداف الولايات المتحدة، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية القائمة في العراق.