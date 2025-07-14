تصريحات المشهداني تهز المشهد السياسي.. مطالبات بالاعتذار على وقع اجتماع عاجل

شفق نيوز- بغداد

هاجم نواب في البرلمان، يوم الاثنين، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، على خلفية تصريحات له حذر فيها من خروج تظاهرات تزعزع أمن العراق، بالتزامن مع حديثه ايضا عن ضغوطات امريكية لحل الحشد الشعبي، فيما توعد هؤلاء النواب، المشهداني بالإقالة من منصبه.

وقال النائب المستقل علاء الحيدري لوكالة شفق نيوز، إن "ما صدر من تصريحات مريبة من قبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والذي يمثل اعلى سلطة في الدولة العراقية وبأكثر من ظهور إعلامي يعد اخفاقاً منه".

واضاف: "طالبنا رئيس المجلس بتقديم اعتذار علني للشعب العراقي لإساءته للهوية العراقية التي عمرها اكثر من 5 الاف سنة، وان الهوية اختلطت بدماء الامام الحسين والشهداء، ولن نقبل بالإساءة للهوية، وعلى المشهداني تقديم اعتذار إلى الشعب العراقي فورا، واذا لم يعتذر، سنقوم بجمع تواقيع لاقالته من المنصب".

وعلى صعيد ذي صلة، قال النائب المستقل يوسف الكلابي للوكالة، إن "رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والنائب الاول محسن المندلاوي والنائب الثاني شاخوان عبد الله، يعقدون حاليا اجتماعا بخصوص ما حدث في جلسة اليوم".

واضاف الكلابي، ان "المجتمعين حاليا حريصون على ادارة السلطة التشريعية وابعادها عن الصراعات الخارجية واعادة انعقاد الجلسات لقراءة وتشريع القوانين".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، كشف مصدر نيابي، عن وقوع مشادة كلامية داخل مجلس النواب بين رئيس البرلمان، محمود المشهداني، والنائب الأول، محسن المندلاوي، وعدد من نواب الإطار التنسيقي، تسببت بتأجيل عقد جلسة اليوم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف نشب على خلفية التصريحات الأخيرة للمشهداني بشأن العملية السياسية والانتخابات".

وقبل ذلك، قال المشهداني في مقابلة متلفزة على قناة دجلة، إن العراق على موعد مع تظاهرات الشهر المقبل، وقد نذهب الى "حكومة طوارئ" إذا حصل اضطراب أمني في العراق، كما اكد ان أميركا ارسلت رسائل لجميع القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي، مبينا ان التوجه الأمريكي يريد دمج الحشد ضمن القوات الأمنية وليس هيكلته.