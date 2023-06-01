"تشمل مقربين منه".. تحرك أمني مستمر ضد مسؤولين كبار خططوا لإسقاط محافظ ذي قار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بعملية ليلة إفشال مخطط اسقاط المحافظ، فيما بيّن أن من ضمن المطلوبين قضائيا مسؤولين كبار في المحافظة ومقربين من المحافظ نفسه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الأمنية من قبل جهاز الأمن الوطني في المحافظة استمرت لغاية الساعة الخامسة فجراً، حيث تم اعتقال ثلاثة أشخاص حتى الآن، فيما تواصل القوات الامنية ملاحقة 7 آخرين قاموا بالمشاركة في عملية التخطيط للإطاحة بالمحافظ محمد الغزي، من خلال افتعال التظاهرات وحرق الشوارع واقتحام مبنى ديوان المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "من بين الذين تلاحقهم الأجهزة الامنية مسؤول رفيع سابق بديوان المحافظة ومستشارين للمحافظ بالوقت الحالي وموظفين كبار "، موضحاً ان" قاضي التحقيق المختص أصدر امراً بملاحقة المشاركين في المخطط وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وكان مصدر امني بمحافظة ذي قار افاد، امس الأربعاء، بأن قوة امنية داهمت إحدى شركات المقاولات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية من الاستخبارات والامن الوطني داهمت إحدى شركات المقاولات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة وعثرت بداخلها على (منشورات وبوسترات تهدف لتاجيج الوضع في المحافظة وارقام عجلات مزيفة)".

وبين المصدر، ان "القوة الامنية صادرت جميع المضبوطات، واعتقلت حارس الشركة، فيما تم فتح تحقيق عال المستوى بشأن هذه الحادثة لمعرفة الجهات التي تقف خلف الموضوع، التي تسعى لزعزعة الاستقرار بذي قار خلال الفترة المقبلة".