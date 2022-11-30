تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا العالقة بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ عقدت اللجنة الوزارية المعنية بحل المشاكل بين بغداد واقليم كوردستان، يوم الاربعاء، أول اجتماع لها وأقرّت تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة التخطيط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد تميم، عقدت اجتماعها الأول في بغداد، بحضور وفد من اقليم كوردستان يترأسه وزير التخطيط في الاقليم دارا رشيد محمود.

وجرى خلال اللقاء الذي سادته الاجواء الايجابية، طرح القضايا العالقة بين الجانبين ولاسيما قانون النفط والغاز، والموازنة الاتحادية، وقضايا أخرى.

واتفق الجانبان على معالجة القضايا العالقة، وفقا لما نص عليه الدستور العراقي، والمنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي صوّت عليه مجلس النواب.

وتمخض الاجتماع عن تشكيل لجان فنية مشتركة للنظر في مجمل القضايا التي ستناقشها اللجنة على ان تتواصل الاجتماعات واللقاءات المشتركة خلال الايام المقبلة، للوصول الى معالجات جذرية لجميع هذه القضايا.

يذكر ان اللجنة المشكّلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، تضم في عضويتها وزيري النفط والمالية، ورئيسي ديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ الحدودية، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، ورئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بالاضافة الى مدير شركة تسويق النفط "سومو".