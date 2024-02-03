تشكيل كتلة "الاستقرار" في مجلس الانبار من خمسة أعضاء

شفق نيوز/ أعلن خمسة أعضاء بمجلس محافظة الانبار، يوم السبت، عن تشكيل كتلة "الاستقرار" من أحزاب مختلفة.

وقال الاعضاء الخمسة في مؤتمر صحفي، "تماشياً مع سعينا لتثبيت استقرار حقيقي في محافظة الأنبار يقوم على أساس العدالة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفق القانون وماكفله الدستور العراقي النافذ نعلن عن تشكيل كتلة (الاستقرار ) لتكون جزءً اساسياً في مجلس محافظة الأنبار ولتمارس عملها التشريعي والرقابي".

وأضافوا، أن "أولى مهام الكتلة بعد توفير الخدمات الأساسية للمواطن الأنباري؛ حماية الاستقرار وضمان سلطة تشريعية قوية تحفظ هيبة القانون وتصون مؤسسات الدولة".

وأشاروا إلى أن "أبواب الكتلة مشرعة أمام جميع الكتل السياسية، وفي كل الأوقات".

وتضم كتلة "الاستقرار"، خمسة أعضاء من عدة أحزاب في مجلس محافظة الأنبار، وهم من قوائم "السيادة والأنبار هويتنا والحسم الوطني وعزم والأنبار المتحد".