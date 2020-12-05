تشكيل قائمة باسم "نجم الدين كريم" لخوض الانتخابات العراقية وأُسرته تعلق

شفق نيوز/ أُعلن اليوم السبت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان عن تشكيل كيان سياسي جديد باسم محافظ كركوك السابق الراحل نجم الدين كريم لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق.

وقال كاروخ سيد وهو من انصار المحافظة السابق في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل وتابعته وكالة شفق نيوز، "إننا لا نمتلك اي غطاء سياسي ولسنا مرتبطين باي طرف او حزب، وهذه القائمة تشكلت نزولا عند رغبة اهالي كركوك، وهي تشكلت بضغط منهم بهدف الدفاع عن حقوقهم المسلوبة في المحافظة".

واضاف ان "الاشخاص الذين سيترشحون عن القائمة هم من المثقفين والشخصيات الوطنية المؤثرة، وهم مستقلون وغير حزبيين وغير متورطين بقضايا فساد"، منوها الى ان "القائمة والتيار السياسي الذي شكلناه لا يتلقى اي دعم من شخص او من اية جهة اخرى".

وفي السياق قال نشوان جلال مدير مكتب نجم الدين كريم في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن بعض الاشخاص يستخدمون اسم الراحل في تأسيس حزب او جبهة او تيار سياسي، مؤكدا ان "كريم لا علاقة له بأولئك الاشخاص لا من قريب ولا من بعيد".

وادف بالقول ان اسرة الراحل تدعو جميع الاطراف والجهات الى عدم الاستعانة باسمه في اي مشروع، وانها ستلجأ الى السبل القانونية في حال عدم الالتزام بما دعت اليه.

وتوفي محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم السبت (31 من شهر تشرين الأول الماضي) عن عمر ناهز 71 عاماً بعد صراع مع المرض لم يمهله طويلا، وذلك في الولايات المتحدة الامريكية.

ونجم الدين كريم تولد كركوك 1949، يقيم في أمريكا التي هاجر لها في عام 1976 ويحمل جنسيتها، قبل ان يعود الى العراق في 2009.

وفي نهاية شهر آذار 2011، اختير محافظاً لكركوك، ممثلاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يترك المحافظة عقب أحداث استفتاء الاستقلال عام 2017.