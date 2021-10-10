تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المخالفات الانتخابية في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار، مبروك الجغيفي، يوم الاحد، عن تشكيل غرفة عمليات، لتسجيل أية مخالفات تعرقل سير الانتخابات.

وقال الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 24 مركزا انتخابيا في قضاء حديثة، والقوات الأمنية منتشرة بشكل مكثف، بهدف تأمين سير العملية الإنتخابية، ولإجراء عملية انتخابية سليمة".

واضاف، أن "عملية التصويت الخاص سارت بشكل جيد جداً، ولم تواجهها أي ظروف معقدة، وتأمل ان يتم ذلك في التصويت العام أيضا"، داعياً سكان حديثة الى "المشاركة في العملية الإنتخابية وأن يدلوا بأصواتهم لمن يروه مناسباً لخدمتهم وتحقيق مطالبهم".

واشار الجغيفي، إلى أن 'هناك أكثر من 60 ألف ناخب في قضاء حديثة، ولتسهيل عملية التصويت قمنا بالحد من سير الدراجات النارية وسيارات الحمل، وبالطبع ليس هناك حظر تجوال كلي، وذلك لتسهيل وصول المواطنين لمراكز الاقتراع".

ولفت الجغيفي، بالقول "قمنا بتشكيل غرفة عمليات في القضاء والنواحي، لتسجيل أي مخالفة تعرقل من سير العملية".

واكد، أن "لغاية الآن لم يسجل أي خرق أمني او انتخابي، وهذا دليل على وعي المواطنين وقيام القوات الأمنية بعملها بأفضل صورة"، مشيرا إلى أن "الأمن يأتي أولاً، وهذا ما يسهل من سير عملية الانتخابات بشكل ديمقراطي".

بدوره، اكد قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، والحدودي مع سوريا، احمد المحلاوي، بأن عملية التصويت العام للانتخابات الجارية، تسير على قدم وساق، لإنجاح العملية الإنتخابية في قضاء القائم.

وقال المحلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارة المحلية والمفوضية المستقلة للإنتخابات أعدت عدتها لإنجاح هذه العملية من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات الأمنية والإدارية".

وأضاف المحلاوي، أن "عملية تأمين المراكز الانتخابية تتم بانتظام، وخطط القوات الأمنية معدة سلفاً لإجراء عرس انتخابي ديمقراطي في القائم".

واشار المحلاوي، إلى أن "التعليمات التي وصلت إلينا نصت على منع حركة السيارات الكبيرة والدراجات النارية والسماح بفتح المحلات التجارية والمراكز الطبية كافة، والحركة بين أقضية المحافظة طبيعية.