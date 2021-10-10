سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المخالفات الانتخابية في الأنبار

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T07:43:04+0000
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المخالفات الانتخابية في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء حديثة غربي محافظة الأنبار، مبروك الجغيفي، يوم الاحد، عن تشكيل غرفة عمليات، لتسجيل أية مخالفات تعرقل سير الانتخابات.

وقال الجغيفي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك 24 مركزا انتخابيا في قضاء حديثة، والقوات الأمنية منتشرة بشكل مكثف، بهدف تأمين سير العملية الإنتخابية، ولإجراء عملية انتخابية سليمة".

واضاف، أن "عملية التصويت الخاص سارت بشكل جيد جداً، ولم تواجهها أي ظروف معقدة، وتأمل ان يتم ذلك في التصويت العام أيضا"، داعياً سكان حديثة الى "المشاركة في العملية الإنتخابية وأن يدلوا بأصواتهم لمن يروه مناسباً لخدمتهم وتحقيق مطالبهم".

واشار الجغيفي، إلى أن 'هناك أكثر من 60 ألف ناخب في قضاء حديثة، ولتسهيل عملية التصويت قمنا بالحد من سير الدراجات النارية وسيارات الحمل، وبالطبع ليس هناك حظر تجوال كلي، وذلك لتسهيل وصول المواطنين لمراكز الاقتراع".

ولفت الجغيفي، بالقول "قمنا بتشكيل غرفة عمليات في القضاء والنواحي، لتسجيل أي مخالفة تعرقل من سير العملية".

واكد، أن "لغاية الآن لم يسجل أي خرق أمني او انتخابي، وهذا دليل على وعي المواطنين وقيام القوات الأمنية بعملها بأفضل صورة"، مشيرا إلى أن "الأمن يأتي أولاً، وهذا ما يسهل من سير عملية الانتخابات بشكل ديمقراطي".

بدوره، اكد قائممقام قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، والحدودي مع سوريا، احمد المحلاوي، بأن عملية التصويت العام للانتخابات الجارية، تسير على قدم وساق، لإنجاح العملية الإنتخابية في قضاء القائم.

وقال المحلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارة المحلية والمفوضية المستقلة للإنتخابات أعدت عدتها لإنجاح هذه العملية من خلال التنسيق المشترك بين كافة الجهات الأمنية والإدارية".

وأضاف المحلاوي، أن "عملية تأمين المراكز الانتخابية تتم بانتظام، وخطط القوات الأمنية معدة سلفاً لإجراء عرس انتخابي ديمقراطي في القائم".

واشار المحلاوي، إلى أن "التعليمات التي وصلت إلينا نصت على منع حركة السيارات الكبيرة والدراجات النارية والسماح بفتح المحلات التجارية والمراكز الطبية كافة، والحركة بين أقضية المحافظة طبيعية.

related

أنباريون يشكون قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين ونواب يستبعدون إجراء الانتخابات بموعدها

Date: 2021-01-12 10:19:59
أنباريون يشكون قلة مراكز تحديث بيانات الناخبين ونواب يستبعدون إجراء الانتخابات بموعدها

الأنبار.. مخاوف من "خروقات أمنية" تهدد الانتخابات العراقية

Date: 2021-09-18 18:10:56
الأنبار.. مخاوف من "خروقات أمنية" تهدد الانتخابات العراقية

بالأرقام.. الأنبار تعلن استعدادها للتصويت الخاص

Date: 2021-10-07 17:26:13
بالأرقام.. الأنبار تعلن استعدادها للتصويت الخاص

الانبار تخوض الاقتراع العام للانتخابات باجراءات امنية مشددة.. صور

Date: 2021-10-10 05:04:11
الانبار تخوض الاقتراع العام للانتخابات باجراءات امنية مشددة.. صور

تحالف العامري: جهة متنفذة اشترت مراكز انتخابية مع اصوات ناخبيها في الأنبار

Date: 2021-06-03 11:19:01
تحالف العامري: جهة متنفذة اشترت مراكز انتخابية مع اصوات ناخبيها في الأنبار

عدنان درجال ينسحب من الانتخابات البرلمانية العراقية

Date: 2021-09-23 10:52:04
عدنان درجال ينسحب من الانتخابات البرلمانية العراقية

مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

Date: 2021-07-24 13:37:47
مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

خلاف النواب الكورد والتركمان على دوائر كركوك الانتخابية يهدد بإلغاء جلسة اليوم

Date: 2020-10-28 16:55:43
خلاف النواب الكورد والتركمان على دوائر كركوك الانتخابية يهدد بإلغاء جلسة اليوم