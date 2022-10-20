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تشكيل جبهة معارضة لحكومة السوداني في البرلمان العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-20T16:22:42+0000
تشكيل جبهة معارضة لحكومة السوداني في البرلمان العراقي

شفق نيوز / أعلن 15 نائباً "مستقلاً"، يوم الخميس، تشكيل جبهة معارضة لحكومة محمد شياع السوداني، المراد تمريرها من قبل الأحزاب الحاكمة، داخل مجلس النواب، وذلك لمواجهة المحاصصة الحزبية والفساد المالي والإداري .

وأوضح النائب المستقل هادي السلامي لوكالة شفق نيوز، أن "من خلال الدور الرقابي داخل مجلس النواب، ستعمل جبهة المعارضة على مكافحة الفساد وإعادة الإعمار".

وأضاف السلامي: "نحن النواب المستقلين بالإضافة إلى كتلة (إشراقة كانون) قررنا مقاطعة جلسة تشكيل الحكومة، واللجوء إلى العارضة السياسية".

وتابع: "ليس الدينا أي علم بشأن ما يحدث عن مشاركة بعض النواب المستقلين في تشكيل الكابينة الوزارية، وسيكون لنا تكتل خاص داخل مجلس النواب، تحت مسمى (المعارضة البرلمانية) لمحاربة الفساد والقضاء على المحاصصة في مؤسسات الدولة".

ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة خاصة لتمرير الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، منتصف الأسبوع المقبل.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن ثمة خلافات بشأن بعض الحقائب الوزارية فضلاً عن ضغوط تمارس على السوداني بهذا الشأن، أدت إلى استبعاد إدراج ملف التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة من المزمع عقدها السبت المقبل.

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