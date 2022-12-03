تشكيل تكتل نيابي معارض لفساد الدولة العراقية

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب العراقي، عامر عبد الجبار، يوم السبت، عن تشكيل تكتل نيابي معارض للفساد في مفاصل الدولة كافة.

وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من النواب، وحضرته وكالة شفق نيوز: "نحن كأعضاء في مجلس النواب نهدف إلى تشكيل تكتل نيابي معارض للفساد في كافة مفاصل الدولة وبكل اشكاله".

وأضاف أن "هناك كثيرا من القوانين المتعلقة بالفساد بحاجة للتفعيل والمتابعة من قبل الدور الرقابي للمجلس النواب"، لافتاً إلى أن "النواب المستقلين يتحركون بشكل جدي لتشكيل كتلة كبيرة فاعلة داخل البرلمان، لتقويم عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة".