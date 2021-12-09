تشكيل تحالف جديد يضم خمس قوى سياسية عراقية ويسمي الخنجر رئيسا له ويخوله بالمفاوضات

شفق نيوز/ أُعلن اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد عن تحالف سياسي جديد يترأسه زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر.

ويضم التحالف خمس قوى سياسية وهي: تحالف عزم، كتلة حزب الجماهير، حركة حسم للإصلاح، نواب من كتلة العقد الوطني، التحالف العربي في كركوك.

ووفقا للقيادي في تحالف العزم سالم العيساوي خلال مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، فإن هذا التحالف يضم 34 مرشحاً فائزاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف أن هذا التحالف يمثل المناطق السنية في العراق، موضحا أن هذا التحالف ستكون مهمته الجوهرية السعي لتأسيس شراكة حقيقة في إدارة السلطة والدولة، لا المشاركة الشكلية من خلال المناصب وحسب، واعادة النظر في السياسات المعتمدة التي أدت إلى احتكار القرار السياسي، والأمني، والإقتصادي، وما نتج عنها من أزمات وإشكاليات.

وتابع العيساوي بالقول إن التحالف الجديد كلف خميس الخنجر بأن يكون المفاوض الوحيد والرسمي في التعبير عن القرار النهائي للتحالف فيما يتعلق بالمفاوضات والاتفاقات، وفيما يتعلق بالتحالفات السياسية، وتسمية الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.