تشكيل الحكومة العراقية.. "أبو مازن" يعد التوافق "خياراً متوازناً" ويحذر من "الخطوط الحمراء"

شفق نيوز/ حدد الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري "أبو مازن"، يوم الجمعة، عدة أسباب قال إنها أدت الى عدم اكتمال بناء المنظومة السياسية، وعدّ التوافق "خياراً متوازناً" في تشكيل الحكومة العراقية، داعيا الى تقديم "تنازلات" بدلاً من خيار الاستقواء بالقدرة.

ودعا الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، قادة الكتل السياسية الى "كلمة سواء تراعي حقوق الشركاء و تحترم الاستحقاقات الانتخابية ليتحمل كل فائز مسؤوليته في تقوية مشروع الدولة العراقية".

وطالب القوى السياسية كافة بـ"استبدال خيار الاستقواء بالقدرة على تقديم تنازلات تراعي خصوصية الوضع الداخلي بعد الانتخابات و أيضا مطالب المواطنين ومستوى التعقيد الاقليمي و الدولي وتأثيراته المباشرة على الوضع العراقي بمختلف الجوانب، خاصة وأننا لم نصل مرحلة اكتمال بناء المنظومة السياسية الوطنية بسبب تنوع الخلافات الحزبية و نفوذ القوة خارج سيطرة الدولة".

وحذر الجبوري من "خيار الخطوط الحمراء سواء في البيت الشيعي أو السني و الكوردي لانها تفقد الجمهور المتبقي من الثقة مع الأحزاب المتنفذة ولنا في المظاهرات الشعبية أسوة حسنة".

وتابع، أن "الشراكة المتوازنة هي أفضل مئات المرات من الإقصاء السياسي والخصومات الحزبية و الشخصية ما يستدعي عقلانية تستوعب التحديات وتحترم حقوق جميع المكونات لان الاختلاف داخل البيت الواحد بسياسة الأضداد سيعمق اليأس في نفوس الملايين التي تنتظر حلولا لهموم اقتصادية و أمنية و اجتماعية ليس في المناطق المحررة فقط بل في جميع محافظات العراق ما يجعل من التوافق خيارا عادلا يوازن بين حقوق المكونات و يجنب العملية السياسية المزيد من الاحتقان بينما صبر المواطن طويلا من أجل مستقبل آمن، واحتواء جميع الفائزين في الحكومة المقبلة أقصر طرق الاستقرار الحقيقي".