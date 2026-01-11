تشديد على "أمن المنطقة".. العراق يبحث مع قطر التطورات في إيران واليمن وحلب

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تعزيز أمن المنطقة والتطورات في إيران واليمن وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أمن المنطقة بشكل عام، مع التركيز على الوضع الأمني والتصعيد الأخير في مدينة حلب".

وأكد الجانبان على أهمية ضبط النفس ووقف أعمال العنف، لما لها من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، مشددين على ضرورة التوصل إلى التهدئة عبر الحوار والمساعي السلمية، وفقا للبيان.

كما تناول الاتصال بحث التطورات الأخيرة في إيران، إلى جانب مستجدات الأوضاع في اليمن، حيث تم التأكيد على أهمية متابعة هذه الملفات لما لها من تأثير مباشر على الأمن الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن "الجانبين اتفقا في ختام الاتصال على تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك، ومتابعة التطورات الأمنية، والسعي إلى الحد من نطاق العنف والتصعيد بما يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".