"تشابه أسماء".. الإطار ينفي استبعاد أمينه العام من الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

نفى الإطار التنسيقي، يوم الأحد، استبعاد أمينه العام عباس العامري من الانتخابات، فيما بين أن ما ورد في قوائم المفوضية هو "تشابه أسماء".

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بعض الصفحات والوكالات الإخبارية والقنوات، تداولت خبراً يشير إلى استبعاد الأمين العام للإطار التنسيقي من الانتخابات".

وأضافت "في الوقت الذي ننفي هذه الأنباء، نود أن نوضح أن عباس العامري ليس مرشحاً وما ورد هو تشابه بالاسم واللقب فقط".

وظهر اليوم، أصدرت مفوضية الانتخابات قوائم استبعاد جديدة لمرشحين في الانتخابات، وتضمنت واحدة منها، اسم عباس العامري.