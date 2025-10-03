تسوركوف تدلي بأول تعليق بعد إطلاق سراحها من الاختطاف في العراق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نشرت الباحثة الإسرائيلية - الروسية إليزابيث تسوركوف، يوم الجمعة، أول تدوينة لها بعد إطلاق سراحها، حيث كانت مختطفة في العراق.

وقالت تسوركوف، في تدوينتين واحدة باللغة العربية والأخرى باللغة الإنكليزية، على منصة "أكس": "شكرًا لكل الذين عملوا على الإفراج عني طوال سنوات اختطافي".

وفيها: "شكرًا لكل أصدقائي حول العالم الذين ناشدوا من أجل حريتي ووصلوا من أجلي، المجيب الرحمٰن حفظني حتى في قعر جهنم تحت تعذيب كتائب الحثالة، وأنقذني من أيدي هؤلاء القوم الفاسقين".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، تحرير تسوركوف وتسليمها إلى السفارة الأميركية في بغداد، بعد أكثر من عامين على اختطافها في حي الكرادة وسط العاصمة في مارس/آذار 2023.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في بيان على منصته "تروث سوشال" في حينها، إن كتائب حزب الله العراقية هي من احتجزتها، مشيراً إلى أنها "تعرضت للتعذيب خلال فترة اختطافها، والى ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الأميركيين من دون قيد أو شرط".

وكان القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، جوشوا هاريس، أكد في 26 من الشهر الماضي، أن الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية- الروسية إليزابيث تسوركوف تمّ بعد توجيه من الرئيس دونالد ترامب بضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن "من دون قيد أو شرط".

وقال هاريس في مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، "من الرائع جداً بالنسبة لنا أن يتم إطلاق سراحها بعد الظروف التي مرت بها، وكان شرفاً عظيماً لي أن ألتقيها، وشرفاً أعظم أن تكون الآن مع عائلتها وأفراد أسرتها".

ووصف هاريس عملية الاختطاف بأنها "جريمة شنعاء وخرق صارخ للقوانين العراقية ولسيادة البلاد"، مؤكداً أن "الحكومة العراقية أوضحت لنا أنه تم إطلاق سراحها بلا صفقة أو أموال أو تبادل، وهذا ما يعكس موقف الولايات المتحدة ورئيسها أن تحقيق السلام من خلال القوة".

من جانبه، وصف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عملية الإفراج بأنها "تتويج لجهود كبيرة بذلتها الأجهزة الأمنية على مدى شهور طويلة"، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح لأي جهة بالإساءة إلى سمعة العراق أو النيل من سيادته.

وبعد نحو أسبوعين على الإفراج، أصدرت "كتائب حزب الله" بياناً تبنّت فيه ضمناً عملية الاختطاف، معتبرة أن إطلاق سراحها "جنّب العراق ضربة محتملة".