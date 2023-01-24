تسمية مدير مكتب المالكي مستشاراً إعلامياً للسوداني

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم الثلاثاء، بتسمية مقرباً من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون، تمت تسميته مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر حكومي مطلع، وكالة شفق نيوز، بتكليف القيادي في حزب الدعوة والنائب السابق سامي العسكري بمنصب المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويوم أمس الاثنين، قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، وتكليف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة، والذي شغل هذا المنصب ابان حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.