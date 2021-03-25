تسجيلات صوتية تثبت تورط "نجل" وزير في حكومة الكاظمي بعمليات "اختلاس ورشاوى"

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي، يوم الخميس، بتورط نجل أحد وزراء حكومة الكاظمي بعمليات فساد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استلم نسخة من تسجيلات صوتية لنجل وزير في حكومته تثبت تورطه بعمليات رشوة واختلاس بالاتفاق مع المدراء العامين في الوزارة التي يقودها والده.

وأضاف المصدر؛ أن نجل الوزير كان يعمل في جهاز أمني حساس قبل أن ينقل للعمل في مكتب الوزير (والده).

وفي نهاية شهر آب 2020 شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، بعد أن كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.