إتساع دائرة المطالبة البرلمانية لتخفيف إجراءات الحظر بالعراق

شفق نيوز/ دعا النائب محمد شياع السوداني يوم الأحد الحكومة واللجنة العليا للصحة والسلامة الى اعادة النظر بإجراءات الحظر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا.

ودعا السوداني في بيان اليوم إلى العمل على تخفيف الحظر والانتقال الى التركيز على اجراءات الوقاية الصحية من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي كما عملت عليه اغلب دول العالم والقيام بحملة توعية وتثقيف بشأن ذلك.

وقال ايضا ان اجراءات الحظر ادت الى ضرر اقتصادي وصحي باتا واضحين من خلال التجمعات للافراد في المناطق الشعبية رغم وجود التزام في بعض المناطق الاخرى، وايضا ما اصاب الفقراء وذوي الدخل اليومي، خاصة العاملين في القطاع الخاص، وتقليص فرص العمل، مما ولد بوادر للتذمر تم التعبير عنه في تنظيم التجمعات والتظاهرات المناطقية كما حدث في بغداد وكركوك، مضافا الى ذلك ارتفاع الاسعار حتى وجدت طبقات الفقراء والدخل المحدود واليومي انفسهم بين فكي كماشة الحظر وارتفاع الاسعار.

ووجهت عضو مجلس النواب العراقي بسمة محمد بسيم، طلبا رسميا إلى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي تلتمس فيه التخفيف من إجراءات حظر التجوال في البلاد.

وتفرض السلطات العراقيّة منذ اكثر من اسبوعين حظرا للتجوال ينقسم بين الشامل والجزئي كإجراء وقائي ضد تفشي فيروس كورونا.

خرج المئات من الأشخاص في تظاهرات بمناطق ومدن مختلفة في البلاد تنديدا بالحظر، مطالبين برفعه لكي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم كونهم من محدودي الدخل.