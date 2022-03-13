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إتساع دائرة التنديد بهجوم اربيل ومطالبات بمحاسبة المرتكبين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-13T08:58:59+0000
إتساع دائرة التنديد بهجوم اربيل ومطالبات بمحاسبة المرتكبين

شفق نيوز/ أدانت ألمانيا ومصر، يوم الاحد، الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان الليلة الماضية.

وقالت السفارة الألمانية في بغداد في بيان، "تدين ألمانيا بشدة الهجمات الصاروخية المتعددة على أربيل الليلة الماضية. يجب محاسبة مرتكبي هذا الهجوم. لا شيء يبرر استخدام القوة والعنف".

من جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية إنها "تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مدينة إربيل بمجموعة من الصواريخ الباليستية في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي أسفر عن بعض الخسائر المادية".

وجددت مصر، "استنكارها البالغ لهذه الأعمال الخسيسة"، مؤكدة، "وقوفها التام بجانب العراق، ودعمه لما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره".

وبعد منتصف ليلة السبت، استهدفت عدة صواريخ مجهولة المصدر محيط القنصلية الامريكية في أربيل، استهدف بعضاً منها مبنى فضائية كوردستان 24 على طريق مصيف صلاح الدين.

ولم يسفر القصف عن أضرار بشرية، بحسب صحة الاقليم. وأعلنت إدارة مطار اربيل الدولي، استمرار الرحلات الجوية في المطار، ولم تشهد توقفاً.

كما قالت وزارة النقل والاتصالات في الإقليم، إن حركة الطيران في مطار اربيل الدولي طبيعية، والمطار لم يصب بأي اذى نهائيا، ولم يتم استهدافه.

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