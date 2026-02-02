تزوير شهادة دراسية يُسقط عضوية نائب في ائتلاف السوداني (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشفـت وثيقة رسمية صادرة عن مجلس المفوضين، يوم الاثنين، عن قرار بسحب عضوية النائب رياض يونس جاسم، بعد ثبوت تزوير شهادته الدراسية المقدَّمة ضمن متطلبات الترشح للانتخابات النيابية.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على الوثيقة، التي أظهرت أن مجلس المفوضين صادق على إلغاء المصادقة على ترشيح رياض يونس جاسم لانتخابات مجلس النواب العراقي، وذلك بعد التأكد من عدم صحة وثيقة التخرج التي قُدِّمت أثناء استقبال قوائم المرشحين لعام 2025، ومخالفتها شروط الترشيح، استناداً إلى كتب رسمية صادرة من وزارة التربية والجهات القانونية المختصة.

وأشارت الوثيقة إلى أن القرار تضمّن تحريك دعوى جزائية أمام المحاكم المختصة بحق المعني، وفق ما يتيحه القانون، إلى جانب تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشر القرار في الموقع الإلكتروني للمفوضية.

ووفق المعلومات الواردة، فإن النائب المشمول بالقرار ينتمي إلى ائتلاف ائتلاف الإعمار والتنمية، الذي يتزعمه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وصدر القرار بالإجماع خلال جلسة رسمية لمجلس المفوضين، وجرى تثبيته أصولياً في السجلات المعتمدة.