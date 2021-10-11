سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تزامناً مع زيارة قاآني.. الصدر: لا تضغطوا على المفوضية فالانتخابات شأن داخلي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T14:24:17+0000
تزامناً مع زيارة قاآني.. الصدر: لا تضغطوا على المفوضية فالانتخابات شأن داخلي

شفق نيوز/ شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على ضرورة عدم التدخل في قرارات مفوضية الانتخابات أو الضغط عليها سواء داخلياً أو من قبل دول أجنبية، مشيرا إلى أن الانتخابات شأن داخلي.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، ان "ما يميز هذه الانتخابات انها جرت تحت غطاء واشراف اممي ودولي وعربي وقد تم اقرارها منهم".

وتابع بالقول، "وعليه فلا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية أو تزايد الضغط عليها لا من الداخل ولا من بعض الدول الاقليمية والدولية، فالانتخابات شأن داخلي".

وأردف الصدر، "ليكن واضحا للجميع اننا نتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية وكذلك الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته". 

وفي وقت سابق الاثنين، وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن قاآني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وعدد من الأطراف السياسية لغرض تنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويتوقع التيار الصدري تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد بالحصول على 75 مقعدا على الأقل.

related

الصدر يحدد خطوتين بعد الاعتصام ويحذر من صِدام بين الحشد والشعب

Date: 2019-10-27 20:26:49
الصدر يحدد خطوتين بعد الاعتصام ويحذر من صِدام بين الحشد والشعب

الصدر يحذر من "ايام مجهولة وخطرة"

Date: 2019-12-02 20:59:37
الصدر يحذر من "ايام مجهولة وخطرة"

الصدر يحث لمساندة الاحتجاجات بثلاثة ويدعو المتظاهرين عدم التعرض للسفارات "غير المحتلة"

Date: 2019-11-13 11:18:19
الصدر يحث لمساندة الاحتجاجات بثلاثة ويدعو المتظاهرين عدم التعرض للسفارات "غير المحتلة"

مقتدى الصدر يبعث رسالة إلى الحشد الشعبي تحوي جملة مطالب

Date: 2021-06-09 21:12:47
مقتدى الصدر يبعث رسالة إلى الحشد الشعبي تحوي جملة مطالب

القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

Date: 2019-12-23 08:41:04
القضاء الاعلى يعترض على تواجد القضاة بمفوضية الانتخابات ويفاتح كوردستان

الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

Date: 2021-07-18 19:23:15
الكاظمي يعلق على مقاطعة الصدر ويوضح حقيقة "تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ"

"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

Date: 2020-02-01 12:54:17
"بمباركة الصدر".. تحالف العامري يكشف اتفاق الكتل على رئيس الوزراء المقبل

بعد مشاكل كوردستان الفنية.. شفق نيوز تستطلع موقف بغداد والمحافظات

Date: 2021-10-08 08:57:22
بعد مشاكل كوردستان الفنية.. شفق نيوز تستطلع موقف بغداد والمحافظات