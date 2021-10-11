تزامناً مع زيارة قاآني.. الصدر: لا تضغطوا على المفوضية فالانتخابات شأن داخلي

شفق نيوز/ شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، على ضرورة عدم التدخل في قرارات مفوضية الانتخابات أو الضغط عليها سواء داخلياً أو من قبل دول أجنبية، مشيرا إلى أن الانتخابات شأن داخلي.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، ان "ما يميز هذه الانتخابات انها جرت تحت غطاء واشراف اممي ودولي وعربي وقد تم اقرارها منهم".

وتابع بالقول، "وعليه فلا ينبغي التدخل بقرارات المفوضية أو تزايد الضغط عليها لا من الداخل ولا من بعض الدول الاقليمية والدولية، فالانتخابات شأن داخلي".

وأردف الصدر، "ليكن واضحا للجميع اننا نتابع بدقة كل التدخلات الداخلية غير القانونية وكذلك الخارجية التي تخدش هيبة العراق واستقلاليته".

وفي وقت سابق الاثنين، وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة.

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز، إن قاآني عقد فور وصوله اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وعدد من الأطراف السياسية لغرض تنسيق المواقف بشأن التحالفات السياسية لمرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

ويتوقع التيار الصدري تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد بالحصول على 75 مقعدا على الأقل.