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تزامنا مع زيارة الصدر.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مغلقاً

Category: سیاسة

Date: 2022-02-21T17:58:21+0000
تزامنا مع زيارة الصدر.. الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً مغلقاً

شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الاثنين، عن عقد زعمائه اجتماعاً مغلقاً، تزامنا مع زيارة الصدر لبغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "جميع قوى الإطار التنسيقي تعقد الان اجتماعا مغلقاً، لبحث الوصول الى مقترحات حلول للخروج من ازمة التقاطع السياسي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وصل، اليوم الاثنين، الى العاصمة بغداد، قادما من محافظة النجف، في زيارة لم تعرف أسبابها حتى الآن.

وتعيش البلاد على وقع أزمة وخلاف مستمر بين التيار الصدري المتمسك بخيار الأغلبية الوطنية للحكم، والإطار التنسيقي المكون من عدة أحزاب شيعية المطالب بحكومة ائتلافية توافقية، في ظل رغبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة في الحكومة الجديدة وشعاره المرفوع بعد كل الوساطات السابقة بأن الحكومة المقبلة "ذات أغلبية وطنية ولا شرقية ولا غربية"، بحسب تغريدات الصدر.

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